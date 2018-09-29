В Красноярске женщина с ребенком погибли под колесами поезда

По информации, пенсионерка и маленькая девочка шли через пути в неположенном месте, хотя рядом был виадук. Машинист поезда пытался остановить состав, однако экстренное торможение не помогло.

В Красноярске под колесами поезда погибли женщина и ребенок. Инцидент произошел 2 ноября примерно в 10 часов утра по местному времени. На станции Базаиха поезд наехал на маленького ребенка и пенсионерку, они скончались.

Представитель управления на транспорте МВД РФ по СФО Ирина Карзова рассказала, что сейчас на месте ЧП уже работают следователи. Личность погибшей женщины правоохранители уже установили, под колесами поезда погибла жительница Красноярского края 1951 года рождения. Личность погибшей девочки пока что не установлена. Предполагается, что ребенку было 4 или 5 лет.

Следствие предполагает, что пожилая местная жительница шла с маленьким ребенком по путям. Однако, она вышла на пути в неположенном месте, хотя рядом был специальный виадук для перехода. Точные причины инцидента устанавливаются. Также известно, что машинист поезда пытался предотвратить наезд, однако экстренное торможение ситуацию не спасло.