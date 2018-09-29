В Красноярске женщина с ребенком погибли под колесами поезда

Сегодня, 10:27 \\ Происшествия

По информации, пенсионерка и маленькая девочка шли через пути в неположенном месте, хотя рядом был виадук. Машинист поезда пытался остановить состав, однако экстренное торможение не помогло.

 В Красноярске под колесами поезда погибли женщина и ребенок. Инцидент произошел 2 ноября примерно в 10 часов утра по местному времени. На станции Базаиха поезд наехал на маленького ребенка и пенсионерку, они скончались.

Представитель управления на транспорте МВД РФ по СФО Ирина Карзова рассказала, что сейчас на месте ЧП уже работают следователи. Личность погибшей женщины правоохранители уже установили, под колесами поезда погибла жительница Красноярского края 1951 года рождения. Личность погибшей девочки пока что не установлена. Предполагается, что ребенку было 4 или 5 лет.

Следствие предполагает, что пожилая местная жительница шла с маленьким ребенком по путям. Однако, она вышла на пути в неположенном месте, хотя рядом был специальный виадук для перехода. Точные причины инцидента устанавливаются. Также известно, что машинист поезда пытался предотвратить наезд, однако экстренное торможение ситуацию не спасло.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Пушкина
Главное за неделю

Изнасилованная коллегами дознаватель из Уфы является дочерью высокопоставленного силовика

 23-летняя девушка, работающая в правоохранительных органах, обратилась в СК Башкирии с заявлением о том, что ее извращенным способом изнасиловали три мужчины. В изнасиловании теперь подозреваются...

Врачи опровергли пользу самого популярного лекарства от гриппа у россиян

Стало известно об истинном влиянии одного из медикаментов на организм.

Источник: изнасилованная в Уфе девушка-дознаватель пришла в кабинет к полицейским с подругой

 По словам инсайдера, 23-летняя девушка отправилась в кабинет к правоохранителям по...

В Уфе после изнасилования молодого дознавателя задержали трех начальников полиции

 Следственный комитет на следующий день возбудил уголовное дело. Подробности рассказала...

НАК рассказал о подрывнике здания УФСБ в Арханглельске

 Взрыв устроил погибший мужчина, принесший на проходную устройство неизвестной...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ