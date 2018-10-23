13 человек погибли в ДТП с автобусом из-за спора водителя и пассажира в Китае

Из-за конфликта они начали бить друг друга, после чего транспортное средство столкнулось с легковым автомобилем и вылетело с моста, по которому передвигалось.

СМИ сообщают о дорожно-транспортном происшествии, которое 28 октября было зафиксировано в Китае в городе Чунцин. Согласно информации, которую они предоставляют, полиция района Ваньчжоу наконец выяснила причину, по которой оно произошло. Ранее считалось, что аварию спровоцировала водитель авто, которое врезалось в автобус, однако версия была опровергнута.

По ходу ДТП автобус с пассажирами с моста упал в реку Янцзы. Подлинная причина аварии стала известна лишь тогда, когда его подняли с глубины 70 метров. Тогда следователи посмотрели запись с видеорегистратора, после чего поняли, что авария случилась из-за спора водителя и пассажира.

Как оказалось, женщина пропустила свою остановку и стала кричать на водителя, чтобы тот остановил. Он этого сделать не мог, так как на мосту не было для этого предназначенного места. Тогда она ударила его по голове, он решил отомстить ей и отвлекся от дороги. В результате погибли 13 человек, еще двое числятся пропавшими без вести.