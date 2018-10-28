В Москве произошло столкновение автомобилей, в котором погиб человек

В Москве произошло ДТП, в котором приняли участие три автомобиля «КамАЗ». На данный момент причины столкновения не известны. При столкновении погиб один человек. Он получил серьезные травмы, которые были несовместимы с жизнью.

Специалисты предварительно устанавливают данные, в которых на 43 км МКАД случилось столкновение трех КамАЗов, что привело к гибели одно человека.

На данный момент причины случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов. В районе ДТП на некоторое время ограничили передвижение транспортных средств.

Ранее стало известно о страшной аварии автобуса, в которой скончалось 13 человек. Данное происшествие случилось в Китае. Водитель не смог справиться с управлением из-за скандала, который начала пассажирка. В результате автобус оказался в реке, а жизнь многих людей на этом закончилась.