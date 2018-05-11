На электрическом стуле казнили преступника в США впервые за пять лет

Как оказалось, осужденный сам выбрал способ для казни, считая его менее болезненным, чем смертельная инъекция в кровь.

Зарубежные СМИ, в том числе телеканал WSMV, передают новость о том, что накануне в США преступника казнили с помощью электрического стула. Согласно информации, которую предоставляет источник, данная мера была применена впервые за пять лет.

Осужденный был мужчиной, жителем штата Теннесси. 34 года назад он убил двух человек, которые пытались купить у него наркотики. Его вина была доказана, тогда же его приговорили к смерти.

Стоит отметить, что в США применять казнь на электрическом стуле стараются все реже, однако в этот раз заключенный настоял именно на ней. Для последнего ужина он заказал приготовленные свиные ножки и хвосты.