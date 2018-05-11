На электрическом стуле казнили преступника в США впервые за пять лет

Сегодня, 08:45 \\ Происшествия

Как оказалось, осужденный сам выбрал способ для казни, считая его менее болезненным, чем смертельная инъекция в кровь.

 Зарубежные СМИ, в том числе телеканал WSMV, передают новость о том, что накануне в США преступника казнили с помощью электрического стула. Согласно информации, которую предоставляет источник, данная мера была применена впервые за пять лет.

Осужденный был мужчиной, жителем штата Теннесси. 34 года назад он убил двух человек, которые пытались купить у него наркотики. Его вина была доказана, тогда же его приговорили к смерти.

Стоит отметить, что в США применять казнь на электрическом стуле стараются все реже, однако в этот раз заключенный настоял именно на ней. Для последнего ужина он заказал приготовленные свиные ножки и хвосты.

Поделиться новостью:
Автор - Мартина Корф
Главное за неделю

Изнасилованная коллегами дознаватель из Уфы является дочерью высокопоставленного силовика

 23-летняя девушка, работающая в правоохранительных органах, обратилась в СК Башкирии с заявлением о том, что ее извращенным способом изнасиловали три мужчины. В изнасиловании теперь подозреваются...

Врачи опровергли пользу самого популярного лекарства от гриппа у россиян

Стало известно об истинном влиянии одного из медикаментов на организм.

Источник: изнасилованная в Уфе девушка-дознаватель пришла в кабинет к полицейским с подругой

 По словам инсайдера, 23-летняя девушка отправилась в кабинет к правоохранителям по...

В Уфе после изнасилования молодого дознавателя задержали трех начальников полиции

 Следственный комитет на следующий день возбудил уголовное дело. Подробности рассказала...

НАК рассказал о подрывнике здания УФСБ в Арханглельске

 Взрыв устроил погибший мужчина, принесший на проходную устройство неизвестной...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ