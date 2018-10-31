В Уфе подозреваемых в изнасиловании дознавателя уволили из полиции до суда

Трое начальников совершили поступки, недостойные сотрудников правоохранительных органов. Об этом 1 ноября заявила пресс-служба МВД по Башкирии.

Подозреваемых в изнасиловании уволили по личному приказу республиканского министра. Руководство ведомства ещё до суда пришла к выводу, что полицейские опорочили честь и достоинство своей организации. Кроме того, министерство проводит служебную проверку с целью оценить действия руководителей отделов по Уфе, сотрудники которых оказались замешаны в скандале. К виновным обещают применить дисциплинарные взыскания.

Напомним, девушка-дознаватель заявила в Следственный комитет об изнасиловании группой из трех высокопоставленных сотрудников полиции. По предварительной информации, её пригласили в кабинет одного из начальников отдела по Уфимскому району, напоили и применили насильственные действия сексуального характера. Все подозреваемые задержаны. В пятницу Кировский суд Уфы определит им меру пресечения свободы. Следователи настаивают на аресте.