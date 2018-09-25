"Совхоз имени Ленина" судится с Грудининым за миллиард рублей

Иск с 30 октября ожидает своей судьбы в системе Арбитражного суда Московской области. Его пока не приняли к производству.

В общедоступных материалах не указано, что именно стало камнем преткновения между акционерами "Совхоза имени Ленина" и директором организации Павлом Грудининым. Однако истцы требуют от бывшего кандидата в президенты России 1,1 миллиарда рублей.

Стоит отметить, что именно в такую сумму оценивают два земельных участка, ставших предметом спора ещё в начале 2018 года. Три арбитражных суда признали, что в 2008 году территорию незаконно передали в распоряжение компании "ТТ Девелопмент", соучредителем которой выступил сам Павел Грудинин. По словам акционеров Ивана, Ольги и Тамары Маркиных, сделка состоялась без разрешения других членов руководства "Совхоза имени Ленина" и нанесла ущерб организации.