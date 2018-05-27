На Урале сотрудники МЧС косили траву под снегом перед приездом начальства

В пресс-службе МЧС по Свердловской области поспешили отметить, что спасатели выкашивали траву в рамках плановой уборочной работы. Инцидент был снят на видео, ролик уже получил широкое распространение в Сети.

На Урале уже выпал снег. Однако, этот факт не остановил сотрудников МЧС в борьбе с травой. Как пишут СМИ, 1 ноября спасатели косили траву под снегом. Для этого они использовали триммеры и обычные косы. По данным, таким образом сотрудники МЧС готовили территорию перед приездом начальства.

Позже стало известно, что сотрудники МЧС, косившие траву под снегом, являются сотрудниками пожарных частей Екатеринбурга. Странным занятием им пришлось заниматься в селе Новоалексеевское. В МЧС по Свердловской области отметили, что спасатели косили траву не перед приездом начальства, а в рамках выполнения плановой уборки территории.

Почему спасатели косили траву в ноябре и есть ли смысл очищать территорию от травы перед зимой – в МЧС не сообщили. Пользователи Сети бурно отреагировали на инцидент. Им кажется, что ситуацию можно сравнить с известной песней. В «Песне про зайцев» разворачивалась подобная история, под облетающей листвой зайцы косили траву и напевали слова о том, что им «все равно».