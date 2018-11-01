Источник: изнасилованная в Уфе девушка-дознаватель пришла в кабинет к полицейским с подругой

Сегодня, 17:04 \\ Происшествия

По словам инсайдера, 23-летняя девушка отправилась в кабинет к правоохранителям по приглашению одного из полицейских. Якобы, туда дознаватель отправилась добровольно.

Источник сообщил новые сведения о происшествии, которое случилось в ночь на 30 октября. Эти данные не получили подтверждения в правоохранительных органах, так что их достоверность к данному моменту не установлена. Однако, в СМИ пишут, что сведения источника могут прояснить ситуацию.

Так, источник утверждает, что в кабинет к полицейским девушка-дознаватель пришла не одна. Якобы, туда она отправилась со своей подругой. По данным источника, никто ее не «тащил насильно» в кабинет. Инсайдер также утверждает, что полицейские пили спиртное, а девушку-дознавателя и ее подругу туда пригласили «для компании».

Является ли эта информация достоверной – пока что не известно. Ранее уже сообщалось о том, что стало известно, кем является отец пострадавшей. По данным, изнасилованная в Уфе 23-летняя девушка, которая пострадала от действий троих начальников-полицейских, является дочерью высокопоставленного силовика.

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Автор - Анна Пушкина
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