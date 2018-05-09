Роспотребнадзор подозревает столовую Академии "Спартак" в заражении гепатитом А

Сегодня, 16:43 \\ Происшествия

Помещение закрыли на время расследования вместе с интернатом. Такое объявление пресс-служба разместила на сайте ведомства.

 Накануне среди воспитанников Академии ФК "Спартак" имени Федороа Черенкова в Москве зафиксировали случай заражения вирусным гепатитом А. Главный санитарный врач Восточного округа запретил юным спортсменам участвовать в футбольных соревнованиях и посещать другие публичные мероприятия. Таким образом медики пытаются уберечь россиян от распространения болезни.

1 ноября Роспотребнадзор объявил о возбуждении административного дела против руководства столовой. Ведомство подозревает в создании опасной эпидемиологической ситуации владельца и прочих сотрудников учреждения. Представители надзорной организации подчеркивают, что контролируют обстановку.

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Автор - Александр Лубяной
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