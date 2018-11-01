В Сети появилось видео инцидента с Даниилом Страховым и курильщиками

Сегодня, 16:06 \\ Происшествия

Как оказалось, актер пытался отучить мужчин от вредной привычки не только путем словесных призывов. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что сначала Даниил Страхов облил одного из мужчин водой из бутылки.

 В Сети появилось видео, на котором показаны моменты инцидента, который произошел между Даниилом Страховым и курильщиками. Ранее стало известно, что актер из «Бедной Насти» был избит после спора с курильщиками.

На видео можно увидеть, как Даниил Страхов подходит к подъезду с пакетами в руках. Затем он достает бутылку с водой и подходит к курильщику. Актер выливает воду на мужчину, после этого между ними завязывается словесная перепалка. По всей видимости, именно тогда инцидент закончился дракой.

На видео не попал сам момент потасовки, однако пользователи сочли кадры доказательством того, что она все-таки была. Если ранее появлялась информация о том, что Даниил Страхов вышел к курильщикам, которые курили под его окнами, то теперь можно увидеть несколько иные обстоятельства. В полиции инцидент пока что не комментировали. Сам Даниил Страхов о случившемся пока что также ничего не сообщает. По данным СМИ, у актера сняли побои, угрожающих жизни травм он не получил.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Пушкина
Главное за неделю

Изнасилованная коллегами дознаватель из Уфы является дочерью высокопоставленного силовика

 23-летняя девушка, работающая в правоохранительных органах, обратилась в СК Башкирии с заявлением о том, что ее извращенным способом изнасиловали три мужчины. В изнасиловании теперь подозреваются...

Владимир Зеленский впервые высказался о своем участии в президентских выборах

 По словам шоумена, который прославился благодаря «Студии Квартал-95», у него есть...

Погибший журналист "НТВ" оставил предсмертную записку

 Ранее сообщалось, что несчастный случай произошел в Москве. Саратовский журналист Никита...

Врачи опровергли пользу самого популярного лекарства от гриппа у россиян

Стало известно об истинном влиянии одного из медикаментов на организм.

НАК рассказал о подрывнике здания УФСБ в Арханглельске

 Взрыв устроил погибший мужчина, принесший на проходную устройство неизвестной...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ