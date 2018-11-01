В Сети появилось видео инцидента с Даниилом Страховым и курильщиками

Как оказалось, актер пытался отучить мужчин от вредной привычки не только путем словесных призывов. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что сначала Даниил Страхов облил одного из мужчин водой из бутылки.

В Сети появилось видео, на котором показаны моменты инцидента, который произошел между Даниилом Страховым и курильщиками. Ранее стало известно, что актер из «Бедной Насти» был избит после спора с курильщиками.

На видео можно увидеть, как Даниил Страхов подходит к подъезду с пакетами в руках. Затем он достает бутылку с водой и подходит к курильщику. Актер выливает воду на мужчину, после этого между ними завязывается словесная перепалка. По всей видимости, именно тогда инцидент закончился дракой.

На видео не попал сам момент потасовки, однако пользователи сочли кадры доказательством того, что она все-таки была. Если ранее появлялась информация о том, что Даниил Страхов вышел к курильщикам, которые курили под его окнами, то теперь можно увидеть несколько иные обстоятельства. В полиции инцидент пока что не комментировали. Сам Даниил Страхов о случившемся пока что также ничего не сообщает. По данным СМИ, у актера сняли побои, угрожающих жизни травм он не получил.