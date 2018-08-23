«Терпилы»: Насильники дознавательницы из Уфы должны быть наказаны по всей строгости – Лена Миро

Популярная блогерша не видит вины девушки в совершённом над ней преступлении.

«Меня трудно вывести из себя. Тем более, в Интернете. Но иногда у некоторых получается, когда, как сегодня утром, некоторые женщины заявили, что изнасилованная девчонка сама виновата. Нет, ну а что, по «логике» терпеливых баб, если тебя напоили, тебя можно и изнасиловать», - Лена Миро вступилась за девушку и назвала несогласных с ней женщин «терпилами».

По мнению Лены Миро, девушка обязательно должна была трижды подумать прежде, чем оставаться с пьяными коллегами в кабинете. Её миловидная внешность и физическое и количественное превосходство насильников должны были насторожить дознавательницу, ведь исход застолья был предсказуем, считает блогер. Также Миро уверена, что насильников из Уфы нельзя оправдывать: они должны быть наказаны по всей строгости российского законодательства. Это станет уроком для таких же не уважающих женщин мужчин и для самих «терпил».