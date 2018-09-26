В аварии со "скорой помощью" двухлетний ребенок впал в кому

Ребенок двух лет пострадал в аварии и получил сильные ушибы, а также множество переломов. В ДТП приняли участие легковой автомобиль ВАЗ-21053 и машина «скорой помощи». Произошло столкновение, в котором ребенок довольно сильно пострадал и находится в отделении больницы в коме.

В 11:32 по местному времени в Хоринском районе случилось происшествие, в котором водители не смогли справится с управлением, в результате чего произошло столкновение. Более того, пострадало четыре человека и двухлетний малыш, который находится в коме. Все пострадавшие находятся в больнице, где им оказывается необходимая помощь.

Ребенок находится в больнице Улан-Удэ, где ему диагностировали большое количество ушибов и переломов. Вместе с малышом в больницу попали его бабушка и дедушка, которые присутствовали в машине ВАЗ. Работник скорой помощи тоже получил травму головы. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Правоохранительные органы сообщили, что виновником аварии является водитель ВАЗа, который не предоставил преимущество в движение, что повлекло за собой столкновение. Более того, маленький ребенок сидел в салоне автомобиля без детского кресла, что и поясняет такие множественные травмы.

Ранее в Тульской области произошла авария с участием микроавтобуса. Водитель не справился с управлением из-за погодных условий и вылетел в кювет, после чего перевернулся. В результате аварии один человек погиб. Еще несколько находятся в тяжелом состоянии.