Здание Правительства Челябинской области эвакуировали из-за звонка о бомбе

Сегодня, 14:28 \\ Происшествия

На официальном Telegram-канале челябинского губернатора Бориса Дубровского указано, что эвакуация проходит не в рамках учений. Из здания вывели сотрудников, работают специальные службы и МЧС.

 Как стало известно, здание Правительства Челябинской области эвакуировали. Людей в срочном порядке вывели из здания из-за звонка о бомбе. По данным СМИ, сотрудники Правительства остаются на улице. Им посоветовали «погулять», пока не закончатся проверки. Заявлений о завершении рабочего дня не было, домой никого не отпустили.

 К месту происшествия уже прибыли пожарные машины и правоохранители. Территория вокруг здания оцеплена. Также имеется информация о том, что эвакуация проходила и в здании администрации Советского района Челябинска. Кто сообщал спасателям о возможных бомбах – пока что не сообщается. Правоохранители и спасатели ведут проверку и осматривают здания на предмет опасных и подозрительных объектов. Официальных комментариев в МЧС и полиции пока что не дали. Однако уже известно, что пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин подтвердил инфрмацию об эвакуации и данные о звонке, в котором неизвестные рассказали о бомбе.

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Автор - Анна Пушкина
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