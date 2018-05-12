В Москве колесо грузовика насмерть зашибло женщину

Сегодня, 14:21 \\ Происшествия

После столкновения с человеком, оно продолжило движение, создавая опасность для окружающих. В сети появилась видеозапись происшествия, сделанная у торгового центра "Ривьера".

 По предварительной информации, накануне вечером грузовик "КамАЗ" двигался по Автозаводской улице в Даниловском районе Москвы со скоростью в 70 километров в час. Колесо на ходу оторвалось от автомобиля и быстро покатилось вперед. 54-летняя женщина собиралась сесть в салон такси около дома №18, когда тяжелый предмет сшиб её с ног. Травмы привели к скорой смерти пострадавшей.

Полиция разбираетс в обстоятельствах произошедшего. По результатам проверки правоохранители решат, есть ли повод для возбуждения уголовного дела. Стоит отметить, что водитель остановил грузовик без колеса в 150 метрах от погибшей горожанки.

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Автор - Александр Лубяной
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