В Москве колесо грузовика насмерть зашибло женщину

После столкновения с человеком, оно продолжило движение, создавая опасность для окружающих. В сети появилась видеозапись происшествия, сделанная у торгового центра "Ривьера".

По предварительной информации, накануне вечером грузовик "КамАЗ" двигался по Автозаводской улице в Даниловском районе Москвы со скоростью в 70 километров в час. Колесо на ходу оторвалось от автомобиля и быстро покатилось вперед. 54-летняя женщина собиралась сесть в салон такси около дома №18, когда тяжелый предмет сшиб её с ног. Травмы привели к скорой смерти пострадавшей.

Полиция разбираетс в обстоятельствах произошедшего. По результатам проверки правоохранители решат, есть ли повод для возбуждения уголовного дела. Стоит отметить, что водитель остановил грузовик без колеса в 150 метрах от погибшей горожанки.