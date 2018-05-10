В Москве избили актера из «Бедной Насти» Даниила Страхова

Артист пострадал из-за своей нетерпимости к курению. Двое мужчин курили у него под окнами, Даниилу Страхову это не понравилось и он решил поговорить с курильщиками лично.

Как сообщили СМИ, в Москве избили известного актера Даниила Страхова. Артиста несколько раз ударили по голове, также у него есть травмы по всему телу. Актера из «Бедной Насти» избили из-за того, что тот сделал замечание двум людям, курящим у него под окнами.

Курильщики стояли рядом с окнами квартиры 42-летнего актера. Дым стал подниматься, из-за чего неприятный запах попал в жилище Даниила Страхова. Тот обратился к курильщикам с замечанием. Молодые люди не стали молча уходить, между ними и актером завязался конфликт.

В итоге, спор перерос в драку и актер из «Бедной Насти» избили. После происшествия Даниил Страхов отправился в больницу. Курильщики же сбежали сразу же после драки.

Актер также сходил и в полицию. Он написал заявление о случившемся. Теперь курильщиков, которые избили Даниила Страхова, ищут правоохранители. Актер Даниил Страхов известен по многим фильмам и сериалам. Он играл в «Бедной Насте», «Бригаде» и «Грозовых воротах». О степени тяжести травм, которые актер получил в результате драки с курильщиками, пока что ничего не сообщается.