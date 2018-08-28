Перцовый баллончик выгнал 800 человек из школы в Москве

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Здание в Южном Орехово-Борисово долго проветривали от едкого вещества. Об этом 1 ноября рассказали сотрудники экстренных служб российской столице.

 Утром неизвестный воспользовался перцовым баллончиком в школе № 1207 на Домодедовской улице в Москве. По предварительным данным, это произошло на первом этаже. Почувствовав неприятный эффект поступка, сотрудники учебного заведения начали эвакуацию. Содержимое баллончика выгнало на свежий воздух почти 800 учеников, педагогов и технических работников.

Как сообщает агентство "Москва", после полудня здание №7 освободилось от вещества для самообороны. Это позволило всем эвакуированным вернуться в помещения и продолжить учебный процесс. Руководство школы выясняет обстоятельства инцидента и личность виновного в распылении жидкости из перцового баллончика.

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Автор - Александр Лубяной
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