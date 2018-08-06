Гостинцы или смерть: американскому мальчику на Хэллоуин дали наркотический мармелад

Сегодня, 12:29 \\ Происшествия

Пятилетнего ребенка из США накормили конфетой с большой дозой наркотика.

Американскому ребенку Брейлену Каруэллу из Огайо подсунули на Хэллоуин мармеладное угощение с метамфетамином. Пятилетний парень почувствовал себя плохо, после того как съел мармеладные клыки. Ему резко стало плохо, по телу пробежали мурашки, а руки и ноги начали неметь. Отец не стал дожидаться приезда скорой помощи и сам отвез Брейлена в ближайшую поликлинику. В анализах мочи ребенка, доктор обнаружил метамфитамин. Проделав необходимые процедуры, Каруэллов отпустили домой, а корзину с конфетами отправили на экспертизу.

Родители мальчика сами в молодости проходили лечение от наркозависимости. Но мать и отец уверяют, что уже несколько лет обходят все наркотические препараты стороной. «Я просто хочу, чтобы Америка знала правду. Сама мысль о том, что ребенка можно накормить наркотиками приводит меня в ужас», - рассказала журналистам мать Брейлена. В прошлом году на Хэллоуин произошел подобный случай. Тогда родители ребенка обнаружили в пакете с собранными конфетами мешочек с метамфетамином.

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Автор - Антон Словацкий
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