В Кемерово задержали еще троих подозреваемых по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

Сегодня, 12:21 \\ Происшествия

Следователи уже сообщили их имена, а также должности, которые они занимали, когда произошла трагедия.

 Сотрудники Следственного управления СК Российской Федерации по Кемеровской области сообщают новые подробности, которые появились в деле о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", функционировавшем на территории административного центра до несчастного случая. Согласно информации, которую они предоставляют, выявлены еще трое подозреваемых, которые могут быть причастны к возникшей трагедии.

 Все трое сейчас задержаны и находятся в СИЗО Кемерова. Обвинения предъявлены бывшему гендиректору городского кондитерского комбината Вячеславу Вишневскому, который также является владельцем ТЦ. Также арестован сын Танзилии Комковой, которая уже проходит под следствием. Она занимала пост в Госстройнадзоре Кемерова. Третьим из подозреваемых называют человека по фамилии Чередниченко.

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Автор - Мартина Корф
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