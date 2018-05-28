В Кемерово задержали еще троих подозреваемых по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

Следователи уже сообщили их имена, а также должности, которые они занимали, когда произошла трагедия.

Сотрудники Следственного управления СК Российской Федерации по Кемеровской области сообщают новые подробности, которые появились в деле о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", функционировавшем на территории административного центра до несчастного случая. Согласно информации, которую они предоставляют, выявлены еще трое подозреваемых, которые могут быть причастны к возникшей трагедии.

Все трое сейчас задержаны и находятся в СИЗО Кемерова. Обвинения предъявлены бывшему гендиректору городского кондитерского комбината Вячеславу Вишневскому, который также является владельцем ТЦ. Также арестован сын Танзилии Комковой, которая уже проходит под следствием. Она занимала пост в Госстройнадзоре Кемерова. Третьим из подозреваемых называют человека по фамилии Чередниченко.