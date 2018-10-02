19 человек пострадали из-за ДТП с маршруткой в Ульяновской области

1 ноября пассажирский транспорт "Луидор" съехал в кювет и перевернулся. Последние данные передала пресс-служба регионального Минздрава.

После ДТП в Ульяновской области медицинская помощь понадобилась 19 пассажирам маршрутки. 12 человек оперативно увезли в районную больницу Новой Малылклы. Среди госпитализированных в хирургическом отделении оказались беременная женщина и двое детей. Состояние пациентов оценивают, как удовлетворительное и средней тяжести.

Травмы оставшихся 7 пострадавших обработали на месте. Они продолжат лечиться самостоятельно. Медики предлагали одной женщине лечь в больницу вместе с ребенком, однако она отказалась.

Тем временем, сотрудники полиции Ульяновской области разбираются в обстоятельствах автокатастрофы. По предварительной информации, водитель следовал из Димитровграда в Новую Малыклу и потерял управление маршруткой неподалеку от конечного пункта назначения.