19 человек пострадали из-за ДТП с маршруткой в Ульяновской области

Сегодня, 11:01 \\ Происшествия

1 ноября пассажирский транспорт "Луидор" съехал в кювет и перевернулся. Последние данные передала пресс-служба регионального Минздрава.

 После ДТП в Ульяновской области медицинская помощь понадобилась 19 пассажирам маршрутки. 12 человек оперативно увезли в районную больницу Новой Малылклы. Среди госпитализированных в хирургическом отделении оказались беременная женщина и двое детей. Состояние пациентов оценивают, как удовлетворительное и средней тяжести.

Травмы оставшихся 7 пострадавших обработали на месте. Они продолжат лечиться самостоятельно. Медики предлагали одной женщине лечь в больницу вместе с ребенком, однако она отказалась.

Тем временем, сотрудники полиции Ульяновской области разбираются в обстоятельствах автокатастрофы. По предварительной информации, водитель следовал из Димитровграда в Новую Малыклу и потерял управление маршруткой неподалеку от конечного пункта назначения.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Изнасилованная коллегами дознаватель из Уфы является дочерью высокопоставленного силовика

 23-летняя девушка, работающая в правоохранительных органах, обратилась в СК Башкирии с заявлением о том, что ее извращенным способом изнасиловали три мужчины. В изнасиловании теперь подозреваются...

Владимир Зеленский впервые высказался о своем участии в президентских выборах

 По словам шоумена, который прославился благодаря «Студии Квартал-95», у него есть...

Погибший журналист "НТВ" оставил предсмертную записку

 Ранее сообщалось, что несчастный случай произошел в Москве. Саратовский журналист Никита...

Врачи опровергли пользу самого популярного лекарства от гриппа у россиян

Стало известно об истинном влиянии одного из медикаментов на организм.

НАК рассказал о подрывнике здания УФСБ в Арханглельске

 Взрыв устроил погибший мужчина, принесший на проходную устройство неизвестной...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ