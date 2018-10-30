Топили, расстреливали, закапывали живьем: В Москве обезвредили банду черных риелторов

Сегодня, 10:33 \\ Происшествия

Члены группировки вели преступную деятельность, чтобы лишать одиноких жителей столицы их квартир. После недвижимость продавалась.

 Сотрудники СУ Следственного комитета Российской Федерации по Московской области сообщают о случае, по ходу которого им удалось обезвредить банду черных риелторов. Согласно информации, которую они предоставляют, подозреваемые свою вину признали и рассказали, что занимались противозаконной деятельностью с 2013 года и вплоть до настоящего момента.

 Злоумышленники находили в Москве одиноких людей, многие из которых были пьющими. Они втирались к ним в доверие и обманом заставляли их переписать документы на себя. После этого они "с особой жестокостью и цинизмом" (цитата сотрудника СК) расправлялись с жертвами: топили, расстреливали или же закапывали живьем.

Члены банды показали места, где совершали преступления и в деталях рассказали следователям, как производили убийства. Сотрудники уже обнаружили несколько трупов, захороненных рядом с кладбищем. Всего черным риелторам вменяют совершение девяти убийств, а также пять случаев проведения мошеннических схем. В Следственном комитете считают, что в группировке был главарь, который придумал схему заработка и руководил действиями других членов, давая им задания.

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Автор - Мартина Корф
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