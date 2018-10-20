В Тульской области произошло ДТП с двумя погибшиими

Два мужчины, которые передвигались из Орловской области в Подмосковье, скончались в страшном ДТП, произошедшем на 275-м км трассы «Дон». В Тульской области водитель небольшого автобуса не смог справиться с управлением и слетел в кювет, в результате чего перевернулся. На данный момент насчитывается двое погибших и шестеро пострадавших.

1 ноября в 4:45 случилась авария, в которой принял участие микроавтобус Ford. В данном транспорте передвигались рабочие, направлявшиеся в Подмосковье.

Два человека госпитализированы в очень тяжелом состоянии. На данный момент в больнице находится всего семь человек. Людей отвезли в отделение Ефремовской центральной районной больницы, где оказывают необходимую помощь. Врачи сообщили, что у одного из пациентов крайне тяжелое состояние, открытый перелом голени. У второго тяжелого пациента диагноз устанавливается.

\Правоохранительные органы рассказали, что причиной аварии может являться плохая погода. Есть вероятность, что неисправность техники также дала о себе знать. На данный момент проводятся необходимые проверки и выясняются обстоятельства аварии.

Ранее в Тюмени произошло ДТП, в котором погибло два человека, еще два пострадали и находятся в отделении больницы. Два автомобиля произвели столкновение. Причины выясняют сотрудники полиции.