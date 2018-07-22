Изнасилованная коллегами дознаватель из Уфы является дочерью высокопоставленного силовика

23-летняя девушка, работающая в правоохранительных органах, обратилась в СК Башкирии с заявлением о том, что ее извращенным способом изнасиловали три мужчины. В изнасиловании теперь подозреваются два начальника районных отделов внутренних дел и глава районного отдела миграционной службы.

По словам пострадавшей, ее изнасиловали 30 октября. Дознаватель из Уфы была на своем рабочем месте, как вдруг в свой кабинет ее вызвал начальник. Там девушку изнасиловали. Теперь же оказалось, что изнасилованная коллегами дознаватель является дочерью высокопоставленного силовика.

По данным СМИ, отец пострадавшей работает в силовом подразделении башкирского министерства внутренних дел. Мужчина уже знает о том, что случилось с его дочерью. Высокопоставленный силовик намерен привлечь виновных к ответственности и уже пообещал, что это дело он не оставит без внимания. По всей видимости, отец изнасилованной коллегами девушки не позволит «замять» дело и будет настаивать, чтобы виновные понесли наказание «по полной программе».

Ранее уже сообщалось, что в Уфе были задержаны три правоохранителя. Они находятся под арестом, их подозревают в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. Ситуацию уже выясняют следователи, для контроля ситуации в Уфу прибыли работники ГУ собственной безопасности МВД.