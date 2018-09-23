В Москве на стройке преступник напал на сотрудников фирмы, убив одного из них

В столице вновь произошёл инцидент, в котором пострадали люди.

Стало известно, что накануне в Москве на стройке произошла потасовка между несколькими коллегами - злоумышленник, держа в руке неустановленный предмет, напал на двоих сотрудников фирмы. Нанеся им ранения колотого характера, преступник скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

Медики не успели помочь одному из пострадавших - он скончался о приезда специалистов. Ещё одного строителя в экстренном порядке госпитализировали. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное производство и занялись поиском злоумышленника.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге женщина избила свою двухлетнюю дочь и она попала в больницу с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.