Девочку ввели в кому после нападения львицы в Краснодарском крае

Цирковое представление обернулось серьезной травмой для 4-летней зрительницы. О её состоянии местным СМИ рассказал отец.

28 октября в селе Успенском Кранодарского края произошел инцидент с передвижным цирком. Разъяренная львица повредила ограждение и вырвалась к посетителям. Предполагается, что директор заведения Андрей Манучарян не позаботился о надежных материалах для ограждения арены. Предпринимателя задержали и в рамках уголовного дела об услугах с недостаточным уровнем безопасности для детей до 6 лет.

Жертвой хищника стала маленькая девочка. После нападения её доставили в районную больницу с рваными ранами, а оттуда перевели в детскую краевую. Медики диагностировали у пациентки повреждение лицевого нерва и позвоночника, а также травматический шок. Они решили, что некоторое время девочке лучше восстанавливаться в бессознательном состоянии. Малышку ввели в искусственную кому, избавив от сильной боли. Врачи отмечают, что у пострадавшей точно будет нарушена мимика лица.