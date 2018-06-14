В Оренбургской области суд наказал мужчину, выгнавшего ребенка на мороз

41-летнему гражданину придется отработать на благо государства 360 часов. Об этом рассказали источники в правоохранительных органах региона.

Как установили в суде, житель Тоцкого района Оренбургской области регулярно издевался над ребенком, бранил и подвергал насилию. В подростковом возрасте мальчик начал отвечать на жестокое обращение со стороны родителя. Ночью 31 декабря прошлого года он отказался подать пьяному главе семьи сигареты и зажигалку. За это мужчина выгнал 16-летнего парня на мороз. Такое произошло не впервые.

Чтобы спастись, пострадавший отправился в село Тоцкое-2. Он надеялся пройти 30 километров и согреться у родственников. Когда холод начал его одолевать, подросток позвонил в полицию. Правоохранители помогли мальчику, а затем возбудили уголовное дело о жестоком обращении. Учитывая отсутствие судимости, наличие ещё одного ребенка и сложную ситуацию в семье, Тоцкий суд наказал обвиняемого обязательными работами. Эту санкцию мужчина гарантированно сможет выполнить, в отличие от штрафа.