В теракте в здании УФСБ Архангельска подозревают 17-летнего студента

Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дело после взрыва. Пресс-служба показала в социальных сетях фотографию юноши, который мог его устроить.

По предварительной информации, самодельное взрывное устройство в здание УФСБ по Архангельску и области принес студент городского политехнического техникума. Он учился на очной форме с 1 сентября прошлого года и состоял в сообществе "анархистов". Накануне происшествия подозреваемый опубликовал в социальной сети пост о взрыве и заранее взял на себя ответственность.

Напомним, 31 октября у входа в Управление ФСБ прогремел взрыв. Как выяснили сотрудники НАК, человек вошел в вестибюль здание, достал устройство из своей сумки и активировал его. В результате предполагаемый подрывник погиб, а ещё три человека пострадали. 17-летнего парня посмертно подозревают в организации теракта и незаконном хранении взрывчатки. Его фотографию получили из записей камеры видеонаблюдения. Позднее глава СК Александр Бастрыкин потребовал передать уголовное дело для расследования сотрудникам центрального аппарата.







