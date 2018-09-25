В Санкт-Петербурге женщина избила свою двухлетнюю дочь до сотрясения мозга
Накануне стало известно о происшествии, в котором пострадал ребёнок.
Сообщается, что в Санкт-Петербурге местная жительница применила насильственные действия, избив свою двухлетнюю дочь. Один из ударов матери пришёлся на голову девочки, вследствие чего пострадавшую госпитализировали.
Специалисты обнаружили у неё закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение мозга наряду с ушибом мягких тканей волосистой части головы. Отмечается, что повреждения относятся к средней степени тяжести.
Факт избиения был подтверждён родственниками малышки. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Черногорске женщина избила родственника за то, что он украл у неё гусей.