В Санкт-Петербурге женщина избила свою двухлетнюю дочь до сотрясения мозга

Накануне стало известно о происшествии, в котором пострадал ребёнок.

Сообщается, что в Санкт-Петербурге местная жительница применила насильственные действия, избив свою двухлетнюю дочь. Один из ударов матери пришёлся на голову девочки, вследствие чего пострадавшую госпитализировали.

Специалисты обнаружили у неё закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение мозга наряду с ушибом мягких тканей волосистой части головы. Отмечается, что повреждения относятся к средней степени тяжести.

Факт избиения был подтверждён родственниками малышки. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Черногорске женщина избила родственника за то, что он украл у неё гусей.