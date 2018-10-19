Верховный суд объявил незаконным арест Эрика "Давидыча" в СИЗО

Председатель организации Вячеслав Лебедев возобновил производство, учитывая новые обстоятельства дела. Такое решение приняли на судебном заседании 31 октября.

Президиум Верховного суда России объявил содержание блогера в СИЗО незаконным. Вместе с этим он отменил постановление Тверского суда Москвы об аресте, принятое в апреле 2016 года. Поводом для этого послужило решение ЕСПЧ, признавшего Эрика "Давидыча" Кутуашвили невиновным. А также данные адвоката о служебной проверке. Она выявила, что в СИЗО задержанному "приставляли нож к горлу".

Сам Эрик Кутуашвили дал показания по видео-связи. Основатель портала Smotra.ru заявил о постоянном нарушении его прав во время ареста и судебных заседаний в Москве. Блогер подчеркнул, что защита приводила весомые доказательства невиновности и "стопроцентного алиби".

Несмотря на это, 19 октября Драгомиловский суд приговорил Эрика Кутуашвили к 4 годам и 8 месяцам заключения в колонии общего режима. Напомним, подсудимого признали виновным в крупном страховом мошенничестве. По версии следствия, блогер вместе с товарищами выставляли автомобили угнанными, принося страховым компаниям сфальсифицированные документы. По одному из пяти случаев правозащитникам удалось доказать алиби. После вердикта они подали апелляцию.