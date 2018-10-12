Комиссия "Роскосмоса" выяснила причину аварии ракеты "Союз-ФГ"

Запуск корабля на МКС сорвался из-за неправильной работы датчика разделения ступеней. Так 31 октября заявил исполнительный директор пилотируемых программ ведомства Сергей Крикалев.

Он выступил с речью на 55-летии Института медико-биологических причин РАН и рассказал, что некоторое время назад комиссия "Роскосмоса" завершила расследование причины крушения "Союза-ФГ". Специалисты выяснили, что из-за несработавшего датчика боковое крепление ракеты отошло на недостаточное расстояние и повредила топливный бак второй ступени. Из-за этого была повреждена первая ступень. Сергей Крикалев подчеркнул: "Роскосмос" разрабатывает меры, призванные не допустить подобных аварий в будущем.

Напомним, 11 октября пилотируемый корабль "Союз" вылетел с космодрома Байконур к МКС. На борту летели два члена экипажа - Алексей Овчинин и Ник Хейг. Из-за аварии они пережили тяжелую посадку в спускаемом модуле. Космонавты остались целы и здоровы, однако при крушении в атмосфере сгорел уникальный биопринтер.