В Архангельске взрыв у здания УФСБ привел к смерти человека

Хлопок разворотил вестибюль. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

По предварительной информации, в здании УФСБ по Архангельску и области произошел маломощный взрыв. Эпицентр пришелся на металлодетектор между дверьми. Проишествие привело к травме одного человека. Медики "скорой помощи" вынесли пострадавшего на носилках и попытались спасти ему жизнь. Однако были вынуждены констатировать смерть. Как отметили источники "Интерфакса", погибший не работал в спецслужбе. Кроме него, ранения получили два сотрудника ФСБ. Одного из них поместили в реанимацию с осколками.

Пресс-служба ГУ МЧС отчиталась о прибытии к зданию спасателей, пожарных и сотрудников других оперативных служб. Однако в настоящее время работа осталась лишь для правоохранителей, которым необходимо выяснить причину взрыва. Губернатор Игорь Орлов в беседе с ТАСС призвал не делать скоропалительных выводов до следственных мероприятий.

Тем временем представители НАК официально признали происшествие взрывом. В связи с этим сотрудники полиции оцепили Троицкий проспект, где находится здание УФСБ, а также соседние улицы. Корреспонденты канала Life Shot приводят слова работников магазина, расположенного рядом. Они рассказали о прибытии к зданию представителей упомянутых ведомств. Однако соседние здания не эвакуируют и позволяют работать в прежнем режиме.