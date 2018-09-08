В Москве двое украли из магазина спиртное и кофе, угрожая ножом

Столица вновь отличилась происшествием финансового характера.

Стало известно, что в Москве был ограблен магазин продуктов. Так, двое неизвестных злоумышленников, вооружившись ножом, проникли в торговую точку и, угрожая продавцу, украли товары. После этого преступники скрылись в неизвестном направлении. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место инцидента, констатировали, что пропало спиртное и кофе.

На данный момент приняты меры по поимке грабителей.

Ранее сообщалось, что также в Москве было осуществлено ограбление транспортного средства Mercedes, владельцем которого является заместитель руководителя одной из столичных компаний. Уточняется, что преступник вскрыл багажник автомобиля, украв оттуда коробку, внутри которой находилась сумма в 13 миллионов 410 тысяч рублей.