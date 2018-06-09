В Германии бывший медбрат от скуки убил 100 человек

В Германии бывший медбрат Нильс Хегель рассказал, что он убил сотню пациентов в больнице. Помимо этого, он уже отбывает срок за попытку другого убийства.

Про этого бывшего сотрудника рассказал сайт BBC. На суде 41-летний немец признался в том, что он вводил смертельные дозы инъекций пациентам в двух разных больницах — Ольденбурге и Дельменхорсте. Согласно документам, с 1999 по 2005 год он убил 36 человек в первой больнице, а 64 — во второй. Оба больничных заведения расположены на севере страны. Рассказывается, что возраст всех жертв находился в пределах от 34 до 96 лет. По словам заключенного, он совершал «спонтанные убийства», не обращая внимание ни на какие критерии. Однако он заявил семьям погибших, что глубоко сожалеет и надеется, что покойные смогут обрести мир.

Кроме этого признания, Хегель успел совершить попытку убийства в 2005 году. Пациенту из Делменхорста он ввел лекарство, которое тому не было приписано. Через три года медбрата приговорили к 7 годам тюремного заключения.

В 2014 году совершился судебный процесс номер два — по требованию семей, чьи родственники умерли, находясь под контролем Нильса. Через год он был обвинен в смерти пяти человек. После суда ему добавили еще 15 лет за убийства пациентов.

Во время беседы с психиатром, виновный рассказал о совершении тридцати убийств. Специалист сделал вывод, что убийства для Нильса были как «наркотик».

Следствие показало, что Нильс Хегель хотел показать своим коллегам, что он способен возвращать к жизни своих пациентов. Он вводил смертельные инъекции таким образом, что у пациента остается шанс на выживание в последние минуты. Как показала история, не все пациенты прошли такой эксперимент.

Также существует мнение, что он это делал из-за скуки и тщеславия. Следователи не исключают, что число жертв от руки Хегеля могут достигнуть двухсот человек.

В Италии также были происшествия с медбратом, который в течении с 2012 до 2016 года вводил пациентам воздух через шприц. Давид Гарофало создал соглашение с похоронным бюро, что за каждого убитого пациента он от них получал 300 евро. Число жертв от его руки достигло 50 человек.