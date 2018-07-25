В Алтайском крае сотрудницы аптеки брызгали в пенсионера освежителем воздуха

Стало известно об инциденте, связанном с мужчиной пенсионного возраста.

Сообщается, что в Алтайском крае пострадавший зашёл в аптеку за медикаментами. Однако сотрудницы учреждения вместо того, чтобы выполнять свою работу, начали издеваться над человеком, обрызгивая его освежителем воздуха.

Одна из них осуществляла неправомерные действия, называя вещество духами "от Коко Шанель" и предлагая брызнуть содержимое флакона пенсионеру в рот, а вторая снимала всё происходящее на телефон.

Потерпевший только закрывал лицо руками и спрашивал девушек, что они делают, однако ярого сопротивления не оказывал. После того, как ролик был опубликован в Сети, он вызвал массу обсуждения в социальных сетях. В итоге хулиганок лишили должности и премии.