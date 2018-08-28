В Москве из-за пожара эвакуировали гостинницу "Останкино"

Как стало известно, в ходе инцидента сильно страдал один человек. Медики увезли его в ближайшую больницу.

Сотрудники Главного управления Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям России по Московской области сообщают о случае возникновения пожара, который зафиксировали на территории административного центра. Согласно информации, которую они предоставляют, возгорание началось в пределах гостиницы "Останкино", которая расположена в Москве по улице Ботанической.

Из-за пожара эвакуировали всех, кто в ней находился, клиентов и сотрудников. Задание выполняли сотрудники МЧС. В то же время другая группа искала очаг возгорания и нашла его на четвертом этаже. Очевидцы рассказали, что видели, как из окон здания валил густой дым. На данный момент возгорание полностью ликвидировали.