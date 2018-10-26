После землетрясения остров Закинтос в Греции сместился на 3 сантиметра

Одно из самых известных курортных государств потерпело сейсмологические толчки.

Сообщается, что в Греции произошло землетрясение амплитудой в 5,6 балла возле города Закинтос. Аналитики оценивают произошедшее очень сильным явлением. Это связано также с тем, что вследствие случившегося произошло отдаление острова, одноимённого с максимально близким городом, на 3 сантиметра на юго-запад.

Одной из причин также называют тектонический раскол в западной части греческой дуги. Отмечается, что серьёзные повреждения не были нанесены, однако наблюдаются треснувшие и лопнувшие стёкла в некоторых зданиях и повреждённые линии электропередач. Школы на данный момент закрыты, а местный аэропорт работает в штатном режиме.

Известно, что толчки наблюдались на территории таких стран, как Ливия, Италия, Греция, Албания, Болгария и Мальта.