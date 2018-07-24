"Пейте-запивайте": После потопа в Сочи по Черному морю в Гененджик приплыли бутылки пива и газировки

Жители города с радостью приняли "подарок", отправившись за ним на катере. Напитки плавали в водоеме буквально в нескольких десятках метров от берега.

В сети бурно обсуждают видео, которое снял один из жителей Геленджика 29 октября. Мужчина находился на катере и показал, что вместе с друзьями совсем немного отплыл от берега. Он пояснил, что после потопа в Сочи, который произошел 24 октября, к берегу около их города приплыли бутылки с различными напитками, в том числе с пивом, кока-колой и другой газировкой.

Рыбаки поняли, что, вероятнее всего, раньше это был товар какого-то сочинского магазина или кафе, однако после сильного ливня его унесло в Черное море. Сильный поток воды направил бутылки вместе с ветками и другим мусором по нему прямо к Геленджику.

Местные жители "дару" очень обрадовались. "Пейте-запивайте", - резюмировали они, намекая на то, что их "улов" оказался очень большим.