Четыре человека пострадали в ДТП на трассе "Москва – Холмогоры"

Авария произошла ближе к вечеру 29 октября в Переславском районе.

Сотрудники Госавтоинспекции МВД России по Ярославской области сообщают о дорожно-транспортном происшествии, которое в понедельник зафиксировали в пределах трассы "Москва – Холмогоры". Согласно информации, которую они предоставляют, его участниками стали иномарка южнокорейского производства Hyundai Accent и отечественный компактвэн Lada Largus.

Два автомобиля сошлись в лобовом столкновении на 120 километре автодороги, в результате чего пострадали четыре человека. При этом трое из них, 20-летний водитель иномарки и его пассажиры (40-летняя женщина и 16-летний подросток, проживающие в Ивановской области), были доставлены в ближайшую больницу, им оказали необходимую медицинскую помощь. 28-летний житель Костромы, водитель Lada, по ходу ДТП получил лишь незначительные травмы.