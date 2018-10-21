В США убили известного музыканта

В Соединенных Штатах Америки убили популярного музыканта. Об этом сообщает журнал Billboard.

Жертвой убийства стал рэпер Теодор Джонс, который выступает на сцене под псевдонимом Young Greatness. Событие произошло в понедельник 29 октября в Новом Орлеане, штат Луизиана.

По данным источника, музыканта застрелили неподалеку от одного из местных ресторанов, принадлежащих сети Waffle House. Однако, другой источник, телеканал 4WWL, утверждает, что артиста опознали мертвым возле его дома. Скорее всего, в него один рах выстрелили из огнестрельного оружия. Кроме того, неизвестный убийца, в добавок, угнал автомобиль рэпера. Позже автомобиль был, все же, найден. Местные правоохранительные органы начали расследование дела. На сегодняшний день, в списке подозреваемых находится двое человек. Их личности, пока что, не разглашаются. На момент убийства рэперу было 34 года.

Известность музыканту принесла песня Moolah, которая была выпущена в 2015 году. В списке топ 100 по версии журнала Billboard, этот трек занял 85 место. В 2017 году Young Greatness составил контракт с лейблом, известным, как Cash Money Records, дочерней компании Universal Music Group.