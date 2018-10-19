Ячейку ИГ* выявили в Татарстане

Группа людей из 18 человек совершала деятельность, поддерживающую движение "Исламского государства"* (террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации).

Сотрудники Федеральной службы безопасности сообщают о случае, по ходу которого им удалось найти и прекратить деятельность ячейки ИГ* в Татарстане. Согласно информации, которую они предоставляют, группой преступников руководил мужчина, который уже имел судимость согласно российскому законодательству за пропаганду в поддержку деятельности террористической организации.

В ФСБ уточнили, что все 18 человек были задержаны сразу после того, как сотрудники выявили место, где они собирались. Вскоре в их отношении начнутся судебные разбирательства.

Группировки "Исламского государства"* ведут незаконную деятельность во многих странах и время от времени устраивают теракты, ответственность за которые также берут на себя.