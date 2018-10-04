На МКАД из-за гололеда столкнулись семь автомобилей

Влияющим фактором, из-за которого произошли аварии, являются суровые погодные условия.

Сотрудники Госавтоинспекции МВД России по Московской области сообщают о дорожно-транспортных происшествиях, которые были зафиксированы на территории административного центра за ночь на вторник, 30 октября. Согласно информации, которую они предоставляют, целых три аварии из них пришлось на МКАД.

На 81-м км кольцевой автодороги поочередно столкнулись семь автомобилей. Вначале произошла ДТП с двумя авто, позже - аналогичное, а в другом зафиксировали столкновение трех машин.

Тем не менее, несмотря на частые столкновения, в ведомстве уточнили, что среди участников аварий и их пассажиров пострадавших нет. По предварительным данным, аварии происходили из-за гололеда.