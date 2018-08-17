В Индии россиянка стала жертвой группового изнасилования

33-летняя гражданка России отправилась в индийский город Манали с исследовательской группой. Там ее схватили двое мужчин, они затащили ее в машину и увезли в малолюдное место.

Россиянка обратилась в полицию Индии, там она рассказала, что стала жертвой группового изнасилования. По словам женщины, она шла в отель, где проживала во время пребывания в городе Манали.

Внезапно на нее напали двое, они увезли ее в тихое место и там ее изнасиловали. Пострадавшая сразу же поспешила обратиться к правоохранителям. Полиция уже начала расследовать инцидент. Россиянку увезли в местную больницу, там эксперты проведут медицинское освидетельствование и зафиксируют травмы с уликами. По данным, медики уже осмотрели женщину, а по итогам экспертизы полиция возбудила уголовное дело.

Об изнасиловании россиянки сообщили индийские СМИ. Официальных комментариев по случившемуся инциденту пока что не было. Некоторые источники сообщили, что россиянку изнасиловали взрослый мужчина и подросток.