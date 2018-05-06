В Москве автомобилист напал с битой на гулявшего с коляской мужчину

По данным СМИ, мужчина на автомобиле Opel Astra два раза наехал на мужчину, который шел со своим маленьким сыном. Автомобилист был настроен агрессивно, имеется версия о том, что причиной его неадекватного поведения был алкоголь.

Происшествие случилось еще 27 октября. СМИ сообщают, что 35-летний житель Москвы гулял со своим маленьким сыном в парке. Возвращаясь с прогулки мужчина, увлекающийся фотографированием, вез коляску со своим ребенком по Селигерской улице. По пути он увидел припаркованную машину, которая была украшена к Хэллоуину. За рулем автомобиля находился манекен, у которого вместо головы была тыква.

Мужчине эта машина показалась забавной, он решил ее сфотографировать. Он остановился на тротуаре, не выходя на проезжую часть. Пока мужчина доставал из чехла свой фотоаппарат, его сбил автомобилист. Фотограф указал водителю сбившего его авто о том, что тот стоит тут не один и рядом с ним находится его сын. Автомобилист не стал слушать мужчину.

Вместо этого водитель снова наехал на гулявшего с коляской мужчину. В этот раз автомобилист сбил его задним ходом. Пострадавший громко сказал, что он будет вызывать полицию. В ответ на это автомобилист вышел из своей машины, держа в руках бейсбольную биту.

Водитель машины напал на мужчину с битой. Он несколько раз ударил его по голове. Мужчина пытался закрыть себя от ударов руками, но в итоге он упал на асфальт. Автомобилист продолжил его избивать. В какой-то момент коляска с ребенком упала на пол, от сильного удара о землю малыша спас его плотный комбинезон. Дело о случившемся инциденте уже передано в СК.