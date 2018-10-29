Погибший журналист "НТВ" оставил предсмертную записку

Ранее сообщалось, что несчастный случай произошел в Москве. Саратовский журналист Никита Развозжаев упал с высоты 11 этажа и получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью.

В предсмертной записке журналист "НТВ" в самую первую очередь обратился к бывшей супруге Татьяне. Он рассказал, что сам бросил ее, однако впоследствии очень об этом пожалел. "Я очень хотел стать примерным отцом и мужем", - резюмировал он и попросил ее помнить о нем только то, что не заставит ее грустить.

Помимо этого, Развозжаев вспомнил своих друзей и поблагодарил их, что они были рядом с ним. Также он упомянул коллег с рабочих коллективов "НТВ", а также "ГТРК Саратов". Он отметил, что все эти люди сыграли в его жизни свою роль и что-то давали ему на протяжении всего его жизненного пути.

Погибший журналист оставил прощальное письмо на личной странице социальной сети "ВКонтакте". Пост уже просмотрели более 39 тысяч раз.