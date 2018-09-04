В Дагестане войсковая часть осталась без подачи газа

В Дагестане огромная войсковая часть из-за повреждений трубопровода теперь не может воспользоваться газом из-за его отсутствия.

Происшествие случилось 29 октября в 11:00 в Буйнакске. Сотрудникам МЧС поступил вызов от диспетчера газовой компании. Мужчина рассказал, что на трубопроводе он увидел свищ, где находится сварной шов. Для того, чтобы избежать серьезные последствия, было принято решение остановить потребление и подачу газа.

Около 200 человек в войсковой части №63354 остались без газоснабжения в Буйнакске.

Благодаря сотрудникам «Даггаз» на данный момент проводятся восстановительные работы. В 17:00 рабочие обещают возобновить подачу газа. Ранее премьер-министр Украины сообщил, что повышение цен на газ происходить не будет. Владимир Гройсман сообщил, что хочет вернуть прежние цены.