В Санкт-Петербурге крашеный блондин украл бигуди из магазина косметики

В российской "культурной столице" произошёл неожиданный инцидент.

Сообщается, что в Санкт-Петербурге посетители магазина косметики увидела странного мужчину, выкрашенного в блондина. На глазах у изумлённой продавщицы злоумышленник украл несколько коробок с бигуди и сбежал в неизвестном направлении.

Очевидцы рассказали правоохранительным органам, что преступник был одет в спортивную куртку чёрного цвета с белыми и синими полосами, тёмно-синие джинсы и чёрные кроссовки.

На данный момент устанавливается ущерб, который был принесён торговой точке. Также поднят вопрос о возбуждении уголовного производства.

Ранее сообщалось об ограблении в Кузбассе - там местный житель пришёл домой к матери своего знакомого и попросил якобы в долг 2 тысячи рублей, после чего в следующий раз, увидев место хранения денежных средств, забрал всю имеющуюся сумму у пострадавшей.