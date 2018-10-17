В Якутии задержан мужчина в лесополосе с рюкзаком золота

В Якутии в Нерюнгринском районе был задержан мужчина, который имел при себе промышленное золото, стоимость которого 34, 5 миллиона рублей. Работники УФСБ поймали человека, которому 52 года.

Гражданин, родившийся в Чечено-Ингушской АССР, передвигался в лесном массиве и был остановлен благодаря проведению оперативно-розыскному мероприятию. Мужчина направлялся в поселок Беркакит. На спине у задержанного располагался рюкзак, где лежали слитки золота и свертки, в которых порошок неоднородной массы. Всего содержащегося в рюкзаке оказалось на 13 килограмм.

Следственное подразделение УФСБ России по Якутии приняли решение возбудить уголовное дело, которое предусматривает незаконное хранение драгоценных металлов.

На сегодняшний день сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые действия, которые направлены на выяснение обстоятельств совершенного преступления.

Ранее стало известно о поступившей девочке в больницу, которой всего 4 года. Малышка обгорела из-за игры с зажигалкой. Бабушка оставила ребенка дома без присмотра и ушла. 4-летняя стала играть с зажигалкой, что привело к возгоранию кровати. На данный момент врачи оказывают необходимую помощь ребенку.