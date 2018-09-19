В Москве неожиданно погиб журналист "НТВ" Никита Развозжаев‍

Ему было всего 25 лет. Смерть корреспондента наступила из-за травм, которые он получил при падении с высоты.

СМИ сообщают о том, что в Москве погиб российский журналист родом из Саратова Никита Развозжаев‍. Он приобрел широкую популярность после того, как летом 2017 года в прямом эфире новостей на "НТВ" его кулаком по лицу ударил пьяный армеец ВДВ. После этого в сети еще долго обсуждали данную историю, а виновный мужчина извинялся перед ним и пытался уладить конфликт мирным путем.

Как стало известно, Развозжаев‍ неожиданно погиб сегодня, 29 октября. Он выпал из окна одного многоэтажного дома в Москве. Как позже выяснилось, до этого он находился в квартире на высоте 11 этажа. После падения он остался жив, прохожие вызвали для него скорую помощь.

Медики прибыли через несколько минут и забрали его на карете скорой помощи, чтобы доставить в больницу, однако он умер еще оп дороге к месту назначения, реанимировать его не удалось.