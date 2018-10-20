Тело "керченского стрелка" до сих пор не захоронили

Ранее СМИ сообщали, что его погребение произведут в секторе кладбища для безродных, однако позже в мэрии Керчи информацию опровергли.

По официальным данным, этим вопросом будут заниматься исключительно родители четверокурсника политехнического колледжа, который в середине октября устроил в нем бойню и взрыв. Именно отец и мать решат, где будет его могила.

Тем не менее, как оказалось, с момента его смерти прошло уже 12 дней, однако его тело до сих пор не захоронили. Оно находится в морге, так как сотрудники Следственного комитета Керчи продолжают действия по установлению всех обстоятельств произошедшего. В том числе, как уже сообщалось ранее, "керченскому стрелку" должны были произвести посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

Также не так давно интервью для СМИ дал бывший друг четверокурсника. Он опроверг слухи о том, будто все сторонились юношу, а также о том, что у того были плохие отношения с родителями.