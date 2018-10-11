В Москве начался крупный пожар в районе ЗИЛ

В сети уже начали появляться видео с места событий. Очевидцы сообщают, что видели огромные клубы черного дыма, восходящие от здания, которое находится на на Варшавском шоссе.

Отечественные СМИ передают срочную новость, согласно которой в Москве зафиксировали крупное возгорание. Согласно информации, которую предоставляет источник, пожар начался в районе бывшего столичного Завода имени Лихачёва (ЗИЛ).

Поначалу от очевидцев поступили данные, что загорелась многоэтажка. СМИ подтвердили эту теорию, говоря о том, что загорелась бытовка на восьмом этаже здания, которое находится на реконструкции и пока является нежилым. Информации о пострадавших и погибших пока не поступало.