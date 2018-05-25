Девочка четырех лет при игре с зажигалкой получила серьезные ожоги

В Челябинске ребенок четырех лет попала в отделение больницы с серьезными ожогами на теле и в дыхательных путях. В руках у девочки находилась зажигался, с которой она играла. В результате загорелся матрас на кровати в два яруса. Бабушка оставила маленького ребенка в одиночестве и без присмотра. Она включила мультики девочке и надеялась, что та будет смотреть их до возвращения кого-либо домой. Малышка быстро нашла себе новое занятие.

При опросе женщина сообщила правоохранительным органам, что курит, но такие предметы, как зажигалку, убирает в недоступное место. На данный момент врачи оказывают необходимую помощь, а сотрудники полиции выясняют все детали случившегося.

Ранее в Брянской области произошел пожар, в котором погиб один человек. Умершим стал 43-летний мужчина из города Злынка. На сегодняшний день правоохранительные органы разбираются по данному возгоранию и выясняют его причины.